Pelaku Penyerangan Jemaah Masjid di Jaktim Bawa Sajam, Bensin, dan Gas 3 Kg
jpnn.com, JAKARTA - Tiga jemaah Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), diserang oleh pria berinisial F.
Polisi menyatakan masih mendalami motif dan latar belakang pelaku.
"Penyidik masih mendalami motif, latar belakang, serta kemungkinan adanya unsur perencanaan dalam peristiwa tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal saat dikonfirmasi, Minggu.
Dalam peristiwa tersebut, pelaku diamankan oleh saksi dan sejumlah jemaah lainnya.
Menurut Alfian, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap F, termasuk keterkaitan dengan jaringan tertentu.
"Termasuk mendalami apakah terdapat motif ideologi atau keterkaitan dengan jaringan tertentu," ujar Alfian.
Hingga saat ini pihak kepolisian belum mengambil kesimpulan mengenai motif penyerangan tersebut karena proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.
"Kami tidak ingin berspekulasi dan akan mendasarkan setiap kesimpulan pada fakta serta alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan," ucap Alfian.
Tiga orang jemaah Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Jaktim, terluka akibat diserang pakai senjata tajam.
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