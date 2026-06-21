menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pelaku Penyiksaan Sadis Wanita di Kabupaten Bandung Masih Berkeliaran, Polda Jabar Terus Memburu

Pelaku Penyiksaan Sadis Wanita di Kabupaten Bandung Masih Berkeliaran, Polda Jabar Terus Memburu

Pelaku Penyiksaan Sadis Wanita di Kabupaten Bandung Masih Berkeliaran, Polda Jabar Terus Memburu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pihak keluarga menunjukkan foto korban YTR, bersama pelaku, Taufik Hidayat, saat ditemui di kediamannya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAWA BARAT - Pria terduga pelaku penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR (29 tahun) di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, masih bebas berkeliaran.

Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari mengatakan, pelaku masih dalam pengejaran tim Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO).

"Masih proses (pengejaran)," kata Rumi lewat pesan singkat, Minggu (21/6/2026).

Baca Juga:

Disinggung terkait perkembangan kasus ini, Rumi sebut masih dalam pendalaman penyidik.

"Masih pendalaman (perkembangan kasus)," ucapnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pengejaran pelaku.

Baca Juga:

"Kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka," ucap Hendra.

Upaya pencarian yang dilakukan pihaknya, masih belum membuahkan hasil sesuai harapan. Hendra mengonfirmasi pelaku sempat kabur saat hendak diciduk petugas.

Polda Jabar masih memburu terduga pelaku penganiayaan dan penyekapan YTR. Polisi mengungkap pelaku sempat beberapa kali lolos saat digerebek.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI