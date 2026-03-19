Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Anggota BAIS TNI, Prabowo Minta Usut Dalangnya

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menganggap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, merupakan tindakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo setuju kasus tersebut harus diusut hingga ke dalang di balik peristiwa demikian.

"Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!," kata Prabowo.

Demikian pernyataan Presiden Prabowo dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Kamis (19/3/2026), yang disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis.

Diketahui, Puspom TNI telah menahan empat anggota BAIS TNI yang diduga pelaku penyiraman air keras. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga mengungkap inisial dua pelaku berbeda.

Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

"(Termasuk usut) siapa yang menyuruh, siapa yang membayar," katanya.