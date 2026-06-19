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Pelaku Perampokan di Menteng Jakarta Pusat Tergolong Sadis, Ngeri

Pelaku Perampokan di Menteng Jakarta Pusat Tergolong Sadis, Ngeri
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Pelaku perampokan di menteng tergolong sadis. Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Peristiwa perampokan terjadi di Jalan Pati, RT08 RW08, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (16/6) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

Salah seorang korban pria berinisial M disekap dan ditusuk tujuh kali oleh perampok.

"Benar, ada kejadian pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 479 KUHP pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 12.00 WIB," kata Kapolsek Menteng AKBP Braiel Rondonuwu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/6).

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Dia mengatakan terdapat dua korban dalam kejadian itu, yakni inisial M yang mengalami luka-luka.

Satu korban lagi inisial U yang mengalami kerugian materiil.

Saat ini, kata Braiel, korban tengah dirawat intensif di rumah sakit dan belum sadarkan diri.

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Sementara, kerugian materiil berupa emas yang ditaksir mencapai 500 gram.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut.

Terjadi peristiwa perampokan di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat, pelaku tergolong sadis.

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