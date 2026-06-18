menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pelaku Perampokan di Pelalawan Sadisnya Keterlaluan, Mengerikan

Pelaku Perampokan di Pelalawan Sadisnya Keterlaluan, Mengerikan

Pelaku Perampokan di Pelalawan Sadisnya Keterlaluan, Mengerikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampak di rekaman CCTV pelaku perampokan di Pelalawan sedang menganiaya korban. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - PELALAWAN - Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) alias perampokan terjadi di kantor pembayaran SPB TBS PT Malika Putri Tunggal (MPT), Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Pelalawan, Riau.

Perampokan sadis itu terjadi pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Seorang karyawan yang bertugas sebagai kasir bernama Putriani Tamba (25), ditemukan bersimbah darah setelah menjadi korban perampokan.

Baca Juga:

Pelaku diduga membawa kabur uang tunai sebesar Rp76.184.860.

Kasatreskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramdhan Effendi mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

“Benar. Kami sudah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku,” kata Bayu Kamis (18/7).

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa peristiwa perampokan itu pertama kali diketahui setelah korban sempat mengirimkan foto selfie dengan wajah berlumuran darah kepada dua rekannya melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam pesan tersebut, korban meminta pertolongan dengan menuliskan, “Tolong Gung, aku mau dibunuh orang.”

Seorang kasir bernama Putriani Tamba ditemukan bersimbah darah setelah diduga menjadi korban perampokan di Pelalawan, Riau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI