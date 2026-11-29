jpnn.com - Penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 menuai sorotan dari sejumlah pelaku perfilman nasional dan daerah.

Selain dinilai kehilangan substansinya sebagai ajang apresiasi karya akibat polemik sosial-politik.

Selain itu, penyelenggaraan FFI juga memunculkan desakan agar pemerintah memperluas distribusi anggaran pemajuan perfilman hingga ke daerah.

"Kami meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menjadikan polemik FFI 2026 sebagai momentum evaluasi menyeluruh sekaligus memperbesar dukungan pendanaan bagi penyelenggaraan festival film di daerah," kata produser film dokumenter asal Aceh Faisal Ilyas, Minggu (29/11).

Faisal menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk FFI setiap tahun, di tengah keterbatasan akses pendanaan yang masih dihadapi para sineas lokal.

Ia mempertanyakan sejauh mana penyelenggaraan FFI selama ini memberikan akses dan ruang edar bagi karya-karya daerah, melibatkan komunitas film lokal, serta membuka kesempatan kerja bagi pelaku perfilman di berbagai wilayah Indonesia.

“Manfaat dukungan negara harus sampai ke sekolah, kampus, dan desa,” ujar Faisal.

Faisal juga mendorong transparansi pembiayaan FFI, termasuk keterbukaan informasi mengenai penerima manfaat dan tingkat keterlibatan komunitas perfilman dari berbagai provinsi.