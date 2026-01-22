menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pelaku Tabrak Lari di Bandung Sempat Antar Korban ke Puskesmas

Pelaku Tabrak Lari di Bandung Sempat Antar Korban ke Puskesmas

Pelaku Tabrak Lari di Bandung Sempat Antar Korban ke Puskesmas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi tabrak lari. Foto: Antara/HO

jpnn.com, BANDUNG - Peristiwa tabrak lari dialami seorang wanita bernama Sofiyani (62 tahun), warga Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Korban mengalami kecelakaan tabrakan di Jalan Terusan Jakarta, tepatnya di depan Mixue Puri Dago pada Sabtu (10/1/2026).

Dalam kejadian ini, korban ditabrak sepeda motor yang melintas saat hendak menyeberang.

Baca Juga:

Tubuh korban terpental seusai ditabrak pengendara sepeda motor.

Pengendara motor itu sempat mengantarkan korban ke Puskesmas Griya Antapani, tetapi setelah diantar penabrak justru pergi dan tidak bertanggungjawab.

Dikarenakan korban mengalami luka serius dan gegar otak, korban dilarikan ke RSUD Kota Bandung dan sudah dilakukan tindak operasi.

Baca Juga:

Kejadian ini sudah dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Petugas pun tengah mengumpulkan bukti dan saksi.

"Kami periksa CCTV sepanjang jalan. Sedang dalam lidik," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana saat dikonfirmasi, Kamis (22/1).

Seorang wanita di Bandung jadi korban dugaan tabrak lari. Pelaku sempat mengantar ke puskesmas sebelum kabur, korban mengalami gegar otak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI