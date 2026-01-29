Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Pekerja Marja Jalan di Pekanbaru Akhirnya Ditangkap
jpnn.com, PEKANBARU - Polisi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pekerja marka jalan di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara, tepatnya di persimpangan Jalan Paus depan Toko Mitra Sejati, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.
Pelaku diketahui seorang wanita muda berinisial SH (28), warga Kota Pekanbaru, yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Pekanbaru.
SH ditangkap oleh tim gabungan Polresta Pekanbaru dan Gakkum Ditlantas Polda Riau.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKBP Galih Apria mengatakan kecelakaan maut tersebut terjadi pada Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 02.55 WIB.
Korban bernama Masrial (36), seorang wiraswasta, yang saat kejadian tengah mengerjakan marka jalan di lajur kiri Jalan Tuanku Tambusai.
Kecelakaan bermula saat mobil Toyota Raize bernomor polisi B 1557 RKM yang dikemudikan tersangka melaju dari arah barat ke timur di lajur kanan.
“Sesampainya di persimpangan Jalan Paus, kendaraan tersebut berpindah ke lajur kiri dan langsung menabrak korban yang sedang bekerja di badan jalan,” ujar AKBP Galih.
Akibat tabrakan keras tersebut, korban mengalami luka berat di bagian kepala, kedua tangan, dan kedua kaki.
