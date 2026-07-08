Pelaku Usaha Binaan Bea Cukai Ini Kirim 96.000 Sapu Glagah ke Bangladesh

jpnn.com, PURWOKERTO - Purbalingga– CV Rizki Mandiri kembali mengirimkan produk unggulannya ke mancanegara.

Pelaku usaha di bawah binaan Bea Cukai Purwokerto tersebut berhasil mengekspor produk sapu glagah sebanyak 96.000 buah ke Bangladesh.

“Keberlanjutan ekspor ini mencerminkan tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap produk sapu glagah asal Purbalingga sekaligus berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor daerah,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto, Dwijanto Wahjudi.

Dia menambahkan keberhasilan ekspor ini tak terlepas dari dukungan segenap pihak, seperti pemerintah daerah dan kalangan akademisi.

Dalam mendukung keberlanjutan ekspor, Bea Cukai Purwokerto bersinergi dengan Rumah BUMN Purbalingga dalam pengembangan kapasitas usaha dan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melalui dukungan akademik dan peningkatan kualitas komoditas.

Menurut Pemilik CV Rizki Mandiri, Setyo Hartono, pendampingan Bea Cukai Purwokerto sangat membantu perusahaannya dalam memastikan proses ekspor berjalan lancar, sehingga memberikan kepercayaan diri untuk terus menjaga dan mengembangkan pasar ekspor produk sapu glagah asal Purbalingga.

“Pendampingan Bea Cukai Purwokerto sangat membantu kami dalam memastikan proses ekspor berjalan lancar, sehingga kami bisa percaya diri untuk terus menjaga serta mengembangkan pasar ekspor produk sapu glagah asal Purbalingga,” tambah Setyo.

Kegiatan itu menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam mendukung keberlanjutan ekspor produk unggulan daerah. Keberlanjutan ekspor diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami berharap ekosistem ekspor di Purbalingga terus berlanjut. Dengan adanya ekspor ini, kami juga berharap dapat mendorong semakin banyak UMKM berbasis potensi lokal untuk menembus pasar internasional,” pungkas Dwijanto. (jpnn)