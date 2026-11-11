Pelaku Usaha Soroti Keberlangsungan Ekosistem Vape Legal Pasca-Fatwa MUI Terbit

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha rokok elektronik berharap keberlangsungan ekosistem vape legal tetap menjadi perhatian di tengah perkembangan terbaru terkait pengaturan vape di Indonesia.

Mereka menyoroti pentingnya untuk tetap membedakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan dengan penyalahgunaan vape untuk narkotika, agar dampaknya tidak meluas terhadap pelaku usaha, tenaga kerja, investasi, hingga penerimaan negara.



Ketua Umum APVI Budiyanto menegaskan pembedaan tersebut penting untuk mencegah munculnya mispersepsi yang menyamaratakan seluruh produk vape dengan penyalahgunaan narkotika.

“Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar Budiyanto.



Menurutnya, dampak terhadap industri legal akan meluas dan memiliki implikasi serius pada keberlangsungan tenaga kerja yang terserap di dalamnya.

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“Dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” jelas dia.



Dampaknya, bisa menjangkau aspek yang lebih luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, hingga investasi.

“Jika mispersepsi tersebut meluas, dampaknya dapat menjangkau investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara,” ujarnya.



Budiyanto menjelaskan efektivitas kebijakan semestinya tidak dilihat dari seberapa luas pembatasan diterapkan, tetapi dari keberhasilannya mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.



Di saat yang sama, penataan dan peraturan yang menaungi industri vape legal diharapkan tetap dilakukan secara proporsional sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberantas narkotika.

“Posisi APVI jelas: tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal,” kata Budiyanto.



Kekhawatiran tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kepastian bagi pelaku usaha legal, terutama mengingat industri vape telah berkembang menjadi ekosistem yang melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja di berbagai daerah.(chi/jpnn)