menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pelaku yang Jambret Tas Milik Istri Polisi Sudah Diciduk, Tuh Tampangnya

Pelaku yang Jambret Tas Milik Istri Polisi Sudah Diciduk, Tuh Tampangnya

Pelaku yang Jambret Tas Milik Istri Polisi Sudah Diciduk, Tuh Tampangnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Jayawijaya saat mengamankan pelaku RK (25) dan barang bukti atas tindak kejahatan curas terhadap Ibu Bhayangkari di wilayah hukum Polres Jayawijaya.ANTARA/HO-Humas Polres Jayawijaya.

jpnn.com, JAYAWIJAYA - Polres Jayawijaya mengungkap pencurian dan kekerasan atau curas (jambret) terhadap anggota Bhayangkari atau istri polisi di daerah setempat.

Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara mengatakan kasus tindak pidana curas itu terjadi di Jalan Hom-Hom (belakang Kios Surya).

“Anggota bergerak cepat setelah menerima informasi terkait keberadaan salah satu pelaku di sekitar pasar Potikelek Wamena. Pada pukul 15.15 WIT, petugas mengamankan terduga pelaku saat berbelanja di sebuah kios pakaian bekas di jalan Irian Wamena,” kata dia dikutip dari Antara, Minggu (7/9).

Baca Juga:

Dia menyebut identitas pelaku yang diamankan adalah RK (25). Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa RK berperan sebagai pengantar menggunakan sepeda motor, sementara rekannya KY berperan sebagai eksekutor dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

“Anggota mengamankan pelaku dan juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan dalam aksi tersebut,” ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada tim opsnal satreskrim yang telah bekerja keras di lapangan sehingga berhasil mengungkap tindak pidana curas tersebut.

Baca Juga:

“Kami tetap berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk tindak kejahatan di wilayah hukum Jayawijaya,” katanya.

Dia menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Jayawijaya.

Polres Jayawijaya menangkap pelaku jambret yang merampas tas milik istri polisi.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI