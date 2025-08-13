Pelamar Kerja Antre di Restoran Jepang Bandung, Bagaimana nih, Mas Gibran?
jpnn.com - RATUSAN pelamar kerja mengantre di depan sebuah restoran Jepang di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (13/8).
Mereka berbaris menunggu namanya dipanggil untuk wawancara posisi pekerjaan yang disediakan restoran tersebut.
Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung
Salah seorang pelamar, Rosa (21) mengaku sudah tiba di restoran itu sejak pukul 08.00 WIB.
Dia menunggu hampir tiga jam sembari membawa map cokelat berisikan surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV).
Rosa mengaku ini adalah perusahaan kelima yang dia lamar. Empat lamaran sebelumnya belum ada yang lulus.
Dia pun menaruh harapan tinggi pada pekerjaan ini sebab membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya.
Dari pengalamannya, Rosa menyebut cukup terkendala dengan syarat minimal tinggi badan yang kerap dia temukan. Apalagi di bidang food and beverages (F&B) yang menurutnya kurang relevan dengan pekerjaan yang dijalani.
Ratusan pelamar kerja mengantre di depan restoran Jepang yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
