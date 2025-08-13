menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Features » Pelamar Kerja Antre di Restoran Jepang Bandung, Bagaimana nih, Mas Gibran?

Pelamar Kerja Antre di Restoran Jepang Bandung, Bagaimana nih, Mas Gibran?

Pelamar Kerja Antre di Restoran Jepang Bandung, Bagaimana nih, Mas Gibran?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Antrean pelamar kerja di salah satu restoran Jepang di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (13/8). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - RATUSAN pelamar kerja mengantre di depan sebuah restoran Jepang di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (13/8).

Mereka berbaris menunggu namanya dipanggil untuk wawancara posisi pekerjaan yang disediakan restoran tersebut.

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung 

Baca Juga:

Salah seorang pelamar, Rosa (21) mengaku sudah tiba di restoran itu sejak pukul 08.00 WIB.

Dia menunggu hampir tiga jam sembari membawa map cokelat berisikan surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV).

Rosa mengaku ini adalah perusahaan kelima yang dia lamar. Empat lamaran sebelumnya belum ada yang lulus.

Baca Juga:

Dia pun menaruh harapan tinggi pada pekerjaan ini sebab membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya.

Dari pengalamannya, Rosa menyebut cukup terkendala dengan syarat minimal tinggi badan yang kerap dia temukan. Apalagi di bidang food and beverages (F&B) yang menurutnya kurang relevan dengan pekerjaan yang dijalani.

Ratusan pelamar kerja mengantre di depan restoran Jepang yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI