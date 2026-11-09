Pelanggan Berburu iPhone Duo, Lazada Indonesia Hadirkan Pengiriman Ekstra Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pengiriman yang andal sangat menentukan pengalaman belanja perangkat digital di eCommerce. Hal tersebut seiring meningkatnya minat konsumen untuk membeli gadget bernilai tinggi secara online.

Atas dasar itu, Lazada Indonesia sebagai pelopor eCommerce memanfaatkan ekosistem terintegrasi, termasuk layanan logistik, untuk mendukung proses penyimpanan stok barang hingga pengiriman pesanan ke konsumen dengan penanganan yang sesuai kebutuhan brand maupun produk.

Kapabilitas tersebut kini dibuktikan dengan mendukung pemenuhan pesanan smartphone terbaru Apple, iPhone Duo, yang hadir di Lazada Indonesia selaku reseller resmi produk Apple.

Dalam momen peluncuran iPhone Duo di Indonesia, Lazada mengelola seluruh proses pemenuhan pesanan, mulai dari pengelolaan stok dan pergudangan hingga pengiriman, untuk memastikan produk tiba dengan aman di tangan konsumen.

Melalui proses yang terintegrasi ini, konsumen iPhone Duo dapat memilih opsi pengiriman cepat Instant maupun Same-Day, sesuai dengan ketersediaan layanan di wilayah masing-masing.

Di wilayah tertentu, pesanan bahkan dapat diterima dalam waktu kurang dari 24 jam. Salah satu konsumen iPhone Duo di Lazada, misalnya, berhasil menerima pesanannya hanya dalam waktu 10 jam.

Erika Agustine, Commercial Director Lazada Indonesia, mengatakan Lazada Indonesia memiliki ekosistem eCommerce terintegrasi yang memungkinkan untuk menerapkan layanan logistik end-to-end.

"Kami pun berkomitmen memberikan layanan pengiriman yang andal untuk seluruh kategori produk, termasuk produk bernilai tinggi seperti smartphone yang butuh penanganan khusus untuk menjaga keamanan produk, melindungi nilai brand, dan memenuhi ekspektasi konsumen. Salah satu bentuk pengamanan tambahan yang kami terapkan adalah penggunaan packaging ekstra untuk memastikan produk tetap terlindungi selama proses pengiriman," ungkap Erika dalam keterangan resmi.