Pelanggan Google Drive Kini Bisa Mengedit Video Berkat Integrasi Vids
jpnn.com - Google memperbarui layanan penyimpanan virtualnya Google Drive dengan fitur terbaru yang mengintegrasikan Drive dengan Google Vids.
Pengguna yang berlangganan domain Workspace tertentu dari Google kini dapat melakukan edit cepat pada file berbentuk video seperti melakukan pemotongan bagian video, menambahkan teks, serta memperkaya konten dengan musik sebagai latar belakang.
Fitur edit video yang dihadirkan di Google Drive oleh Google Vids pada dasarnya adalah fitur-fitur edit sederhana.
Namun, hal itu menjadi penting dan menarik karena semuanya dapat dikerjakan sepenuhnya di layanan cloud milik Google tersebut.
Setelah pengguna menggunakan fitur edit video dari Google Vids di Google Drive, nantinya akan ada file baru.
Dengan begitu, pengguna tidak perlu menyimpan atau mengekspor hasil video yang diedit secara terpisah.
Namun, perlu dicatat video-video yang dapat diedit menggunakan layanan Google Vids di Google Drive hanya bisa dilakukan untuk konten berekstensi MP4, QuickTime, OGG, dan WebM.
Konten yang diedit juga maksimal berdurasi 35 menit dan berukuran kurang dari 4GB.
Google memperbarui layanan penyimpanan virtualnya Google Drive dengan fitur terbaru yang mengintegrasikan Drive dengan Google Vids.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Diduga Pakai Data Anak-Anak Secara Ilegal, Google Terpaksa Bayar Denda Rp 489 Miliar
- Bocoran Desain Ponsel Lipat Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Finance Mendapat Pembaruan Fitur, Simak Nih
- KPK Akan Panggil Google Terkait Penyidikan Pengadaan Cloud
- Elitery Jadi Mitra Pionir Google Cloud untuk Keamanan Siber Indonesia
- Terralogiq Jadi Mobility Solutions Partner Google Maps Platform di RI