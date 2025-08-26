Pelanggan Google Drive Kini Bisa Mengedit Video Berkat Integrasi Vids

jpnn.com - Google memperbarui layanan penyimpanan virtualnya Google Drive dengan fitur terbaru yang mengintegrasikan Drive dengan Google Vids.

Pengguna yang berlangganan domain Workspace tertentu dari Google kini dapat melakukan edit cepat pada file berbentuk video seperti melakukan pemotongan bagian video, menambahkan teks, serta memperkaya konten dengan musik sebagai latar belakang.

Fitur edit video yang dihadirkan di Google Drive oleh Google Vids pada dasarnya adalah fitur-fitur edit sederhana.

Baca Juga: Fitur Enhance di Google Drive Berfungsi Mengedit Tampilan Dokumen

Namun, hal itu menjadi penting dan menarik karena semuanya dapat dikerjakan sepenuhnya di layanan cloud milik Google tersebut.

Setelah pengguna menggunakan fitur edit video dari Google Vids di Google Drive, nantinya akan ada file baru.

Dengan begitu, pengguna tidak perlu menyimpan atau mengekspor hasil video yang diedit secara terpisah.

Baca Juga: Google Drive Bakal Kosongkan Sampah Secara Otomatis

Namun, perlu dicatat video-video yang dapat diedit menggunakan layanan Google Vids di Google Drive hanya bisa dilakukan untuk konten berekstensi MP4, QuickTime, OGG, dan WebM.

Konten yang diedit juga maksimal berdurasi 35 menit dan berukuran kurang dari 4GB.