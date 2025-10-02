menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pelanggaran Etik Briptu Rizka Sintiyani Tersangka Pembunuhan Sang Suami Ditangani Propam Polda NTB

Pelanggaran Etik Briptu Rizka Sintiyani Tersangka Pembunuhan Sang Suami Ditangani Propam Polda NTB

Pelanggaran Etik Briptu Rizka Sintiyani Tersangka Pembunuhan Sang Suami Ditangani Propam Polda NTB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Esco Faska Rely, Brigadir Riska Sintiyani (kedua kanan) menjalani rekonstruksi di rumahnya, Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat, NTB, Senin (29/9/2025). (ANTARA FOTO/Dhimas Budi Pratama/rwa)

jpnn.com - Tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB mengusut dugaan pelanggaran etik dari Briptu Rizka Sintiyani yang berstatus tersangka kasus pembunuhan terhadap suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengakui adanya penanganan pelanggaran etik Brigadir Rizka oleh bidang propam.

"Iya, ditangani propam polda," kata perwira menengah Polri itu di Mataram, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga:

Untuk sementara, status Brigadir Rizka masih aktif sebagai polwan yang bertugas di Polres Lombok Barat, mengingat penanganan oleh propam masih berjalan.

"Sementara propam (masih) tangani etiknya," ucap Kholid.

Brigadir Riska ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan suaminya, Brigadir Esco pada Selasa malam (19/8/2025).

Baca Juga:

Penanganan kasus tersebut berada di bawah kendali Satreskrim Polres Lombok Barat.

Polisi menetapkan Brigadir Rizka sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 44 Ayat (3) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Propam Polda NTB menangani pelanggaran etik Briptu Rizka Sintiyani, tersangka pembunuhan sang suami Brigadir Esco Faska Rely. Begini informasinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI