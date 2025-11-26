Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat HIMMAH 2025–2029, Siap Wujudkan Indonesia Emas

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) resmi melantik jajaran pengurus periode 2025–2029, hasil Muktamar XI yang digelar pada 8–10 Agustus 2025.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi HIMMAH untuk menegaskan peran organisasi mahasiswa Islam ini dalam menjawab perubahan zaman, sekaligus meneguhkan komitmen dalam membina kader-kader muda yang siap menghadapi tantangan Indonesia menuju era Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan bahwa pelantikan kepengurusan kali ini dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis.

Aantara lain bakti sosial, tasyakuran memperingati HUT ke-66 HIMMAH, serta pembacaan pernyataan sikap mahasiswa dan intelektual HIMMAH mengenai arah perjuangan organisasi ke depan.

“Hari ini bukan hanya pelantikan pengurus, tetapi momentum konsolidasi nasional. HIMMAH sebagai organisasi intelektual mahasiswa ingin memastikan bahwa kadernya benar-benar siap menjawab kebutuhan zaman dan tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Abdul Razak.

Transformasi HIMMAH dan Penguatan Kapasitas Kader

Abdul Razak menegaskan bahwa HIMMAH menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus utama pembinaan kader. Penguatan disiplin ilmu melalui pendidikan tinggi, baik S1 maupun S2, menurutnya merupakan fondasi penting dalam membentuk kader yang berkualitas dan kompeten.

Kader HIMMAH harus mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dengan kesiapan intelektual sejak sekarang, kita memiliki waktu sekitar 20 tahun untuk mempersiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Abdul Razak.