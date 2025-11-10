Pelantikan PPPK Menunggu Verifikasi Terakhir di BKN
jpnn.com - REJANG LEBONG – Sebanyak 325 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 tahap II di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, ditargetkan dilantik sebelum akhir tahun ini.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong saat ini sedang mengurus dokumen administrasi pelantikan PPPK.
Plt. Kepala BKPSDM Rejang Lebong, Erwan Zuganda mengatakan proses administrasi pelantikan saat ini tinggal menunggu verifikasi akhir dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Dokumen administrasi dari BKN hampir rampung. Setelah verifikasi terakhir selesai, pelantikan akan segera dilakukan, ditargetkan sebelum akhir tahun," kata Erwan di Rejang Lebong, Sabtu (8/11).
PPPK formasi 2024 tahap II ini mencakup 177 tenaga teknis, 65 tenaga pendidik, dan 83 tenaga kesehatan.
Sebelumnya, pelantikan PPPK formasi 2024 tahap I telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2025, dengan jumlah peserta mencapai 1.106 orang.
Namun, sebanyak 32 orang dari tahap I belum ikut dilantik karena terkendala masalah administrasi. Mereka telah diberi kesempatan mengajukan keberatan secara tertulis.
"Keberatan para peserta sedang dikaji. Jika hasilnya memenuhi syarat, mereka akan segera dilantik," kata dia.
