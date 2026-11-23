jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Sidang Paripurna MPR RI untuk penetapan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming batal dilakukan pada 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya memutuskan agenda penetapan dan pelantikan wapres diundur kembali menjadi tanggal 11 Desember 2026.

Dia mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah pihaknya mendengar berbagai masukan soal polemik konstitusi jika agenda tersebut digelar pada 9 Desember 2026.

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Menurut dia, MPR RI pun mengakui ketentuan konstitusi maupun tata tertib mengatur bahwa syarat 14 hari pengiriman nama calon wapres sebelum Sidang Paripurna seharusnya adalah hari kerja.

"Rapat Gabungan hari ini kemudian memutuskan bahwa Sidang Paripurna MPR dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029 akan diselenggarakan dari tanggal 9 Desember hari Rabu menjadi hari Jumat tanggal 11 Desember 2024," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/11).

Dia menjelaskan MPR RI telah mendapatkan berbagai masukan, pandangan, dan kritik atas keputusan penyelenggaraan Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026, karena dianggap tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.

Berdasarkan ketentuan, dia pun membenarkan bahwa yang dimaksud dengan 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR adalah hari kerja. Sebelumnya, MPR memutuskan dengan hitungan hari kalender.

"Terhadap masukan, pandangan, bahkan kritik yang disampaikan dan dialamatkan kepada kami, kami semua mendengar, menyimak, memperhatikan bahkan mengkaji tentang hal tersebut," kata dia.