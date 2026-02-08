Pelatih Arema FC Menyoroti Satu Pemain Persija, Emosional

jpnn.com - JAKARTA - Arema FC bertandang ke kandang Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, pada pekan ke-20 Super League, Minggu (8/2) malam dengan penuh keyakinan.

Meski waktu persiapan timnya terbatas dan kondisi cuaca tidak sepenuhnya mendukung, Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan timnya berada dalam jalur yang tepat.

Dia menilai situasi yang dihadapi timnya saat ini merupakan bagian dari proses membangun tim baru.

“Saya percaya pada tim ini dan kepada apa yang sedang kami kerjakan. Banyak pemain datang dan ini adalah Arema FC yang sedang membangun tim baru untuk paruh kedua kompetisi,” kata pelatih asal Brasil itu.

Dia tidak menutup mata terhadap kekuatan Persija yang tampak makin solid di putaran kedua.

Secara khusus dia menyoroti kehadiran Jean Mota di Persija, pemain yang memiliki kedekatan emosional dan sejarah panjang dengannya.

“Jean Motta salah satu pemain saya dari akademi langsung ke senior. Dahulu dia itu bek kiri, saya jadikan gelandang. Setelah itu dia ke Santos FC. Dia pemain kuat, pemain bagus, kualitas bagus,” kata Marcos Santos.

Menurutnya, Persija merupakan tim besar dengan ambisi besar musim ini.