Pelatih Arema Secara Khusus Menyebut 2 Pemain Kunci Persib
jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Arema FC Marcos Santos menyadari kualitas individu para pemain Persib Bandung, lawan yang akan dihadapi timnya pada pekan ke-29 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam.
"Persib adalah tim yang sangat kuat, tetapi tim kami juga kuat. Kami punya tim berpengalaman, dengan pemain yang sudah melalui banyak kompetisi dan meraih prestasi,” kata pelatih berasal dari Brasil itu.
Santos lalu menyebut nama pemain kunci di kubu Persib.
"Saya tahu Ramon Tanque, dia pemain penting. Selain itu ada Berguinho dengan kemampuan dribble yang baik dan menjadi salah satu yang terbaik dalam hal assist,” katanya.
Namun, dia menegaskan bahwa kekuatan utama Arema FC bukan terletak pada individu.
Singo Edan adalah pasukan yang menonjolkan kebersamaan tim.
Pelatih Arema FC Marcos Santos menganggap dua pemain Persib itu menjadi kunci. Mungkin Anda sudah tahu, ya?
