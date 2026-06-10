Pelatih Asal Portugal Tiba, Madura United Siapkan Kejutan Besar

jpnn.com - Madura United memulai langkah awal menyambut musim 2026/2027 dengan melakukan perubahan di kursi pelatih.

Laskar Sape Kerrab resmi menunjuk juru taktik asal Portugal Jose Manuel Gomes da Silva sebagai pelatih kepala baru.

Keputusan tersebut menjadi sinyal awal bahwa Madura United ingin bergerak cepat dalam membangun ulang kekuatan tim.

Manajemen menilai penunjukan pelatih baru sejak dini akan memberi ruang lebih luas untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun komposisi skuad sesuai kebutuhan.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan klub dalam menghadapi persaingan yang diprediksi makin ketat pada musim mendatang.

"Dengan hadirnya pelatih baru, kami siap menghadapi kompetisi yang akan jauh lebih kompetitif," ucapnya.

Annisa menyebut manajemen ingin memberikan keleluasaan penuh kepada pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu dalam merancang struktur tim, mulai dari pemilihan pemain hingga strategi permainan.

"Selamat datang untuk pelatih baru. Ini adalah fase penting bagi kami untuk membangun kembali kekuatan tim. Kami percaya pada pelatih yang tepat," tambahnya.