jpnn.com - Perjalanan Johnny Jansen bersama Bali United ternyata tidak selalu mendapat sambutan positif dari suporter.

Pelatih asal Belanda itu pernah menghadapi banyak komentar yang memintanya meninggalkan klub.

Johnny mengaku cukup sering mengikuti percakapan suporter di Instagram. Dia bahkan masih mengingat masa ketika namanya kerap menjadi sasaran kritik pada awal kedatangannya di Bali United.

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Dari Kritik hingga Dukungan Suporter

Pria berkepala plontos itu tidak menutup mata terhadap berbagai respons yang diterimanya. Dia pernah berada dalam situasi ketika banyak pendukung menginginkannya meninggalkan klub.

"Musim pertama saya gabung Bali United, di media sosial banyak yang berkomentar Johnny Out. Namun, awal musim ini, banyak komentar bahagia dengan tim Bali United dan berharap agar bisa juara," ucapnya.

"Saya respek dengan semua suporter yang turut berkomentar di media sosial."

Baginya, setiap pendapat yang disampaikan suporter tetap layak dihargai, terlepas dari apakah komentar tersebut bernada positif atau negatif.

Media Sosial Jadi Jembatan dengan Pendukung

Aktivitas Johnny di Instagram makin terlihat pada musim keduanya di Indonesia. Dia ingin para pendukung mendapatkan gambaran lebih dekat mengenai perjalanan tim, bukan hanya mengetahui hasil akhir pertandingan.