Pelatih Bangladesh Sebut 1 Pemain Timnas Indonesia Paling Berbahaya

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Bangladesh Thomas Dooley sudah membaca ancaman yang bakal dihadapi timnya saat berjumpa Timnas Indonesia.

Dari sederet pemain berkualitas milik Skuad Garuda, Dooley menyebut nama Kevin Diks.

Bangladesh akan menantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10/2026). Selama persiapan, Bangladesh sudah mengamati kekuatan tim besutan John Herdman, termasuk para pemainnya.

Dooley mengakui Kevin Diks adalah bek berkualitas. Pemain yang memperkuat Borussia Monchengladbach disebut memiliki kemampuan individu yang membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya untuk Bangladesh.

"Semua pemain Indonesia harus diwaspadai. Maksud saya, Kevin (Diks) dari Borussia Monchengladbach, dia sangat berbahaya," ujar Thomas Dooley.

Meski memberikan perhatian khusus kepada Kevin Diks, Dooley menegaskan Bangladesh tidak bisa hanya memasang penjagaan terhadap satu pemain.

Pasalnya, menurut pelatih asal Amerika Serikat tersebut, Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang membuat ancaman bisa datang dari berbagai sisi.

Dooley bahkan menggambarkan lini depan Indonesia sebagai kumpulan pemain yang memiliki kombinasi kekuatan fisik, postur, serta teknik yang menyulitkan lawan.