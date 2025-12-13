Pelatih Barcelona: Kami Harus Fokus Diri Sendiri, Bukan ke Real Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026 dengan unggul empat poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.

Pelatih Barcelona Hans-Dieter "Hansi" Flick tidak peduli berapa pun selisih poin Barcelona dan Real Madrid di klasemen. Bagi Flick, yang terutama adalah skuadnya mampu memenangkan laga demi laga di semua kompetisi.

Oleh karena itu, Flick menegaskan skuadnya hanya fokus ke diri sendiri, bukan ke sang rival Real Madrid yang menguntit di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026.

"Jalan masih panjang, banyak pertandingan yang harus dimainkan. Kami harus fokus pada diri sendiri, 100 persen, bukan ke Real Madrid," ujar Flick dikutip dari laman resmi Barcelona, Sabtu (13/12.

Flick pengin Barcelona merebut tiga poin kala menghadapi Osasuna pada lanjutan Liga Spanyol musim ini di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, Minggu dini hari WIB.

Dia percaya anak-anak asuhnya dapat menunaikan target tersebut apabila melihat performa mereka dalam latihan.

Baca Juga: Hansi Flick Bantah Isu Perpecahan di Internal Barcelona

"Tiga poin dari laga itu sangat penting," tegasnya.

Flick menyatakan bahwa kualitas latihan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dua bulan lalu.