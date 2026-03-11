Pelatih Baru Timnas Indonesia Lirik Hokky Caraka, Striker Persita Langsung Bicara Begini

jpnn.com - Penyerang Persita Tangerang Hokky Caraka kembali merasakan kebanggaan setelah namanya masuk dalam daftar panggil Timnas Indonesia.

Striker berusia 21 tahun itu menjadi salah satu dari 41 pemain yang dipersiapkan pelatih anyar Skuad Garuda, John Herdman, untuk menghadapi agenda FIFA Series 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi momen spesial bagi Hokky setelah cukup lama tidak mendapat kesempatan tampil bersama tim nasional senior.

"Senang bisa mendapat kepercayaan untuk bergabung Timnas Indonesia," ucapnya.

Kembalinya Hokky ke radar tim nasional tidak terlepas dari penampilannya yang mulai menunjukkan peningkatan bersama Persita musim ini.

Eks pemain PSS Sleman itu mampu memberikan kontribusi penting bagi Pendekar Cisadane dengan torehan empat gol serta satu asis dari 22 pertandingan.

Catatan itu sekaligus menyamai performa terbaiknya di kompetisi kasta tertinggi sejak tampil bersama PSS Sleman pada musim 2023/24.

Pemain kelahiran Gunungkidul tersebut menegaskan siap memanfaatkan kesempatan yang kembali datang untuk membela Merah Putih.