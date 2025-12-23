menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Pelatih Baru Timnas Voli Putra Bakal Debut di Proliga 2026 Bersama Jakarta Garuda

Pelatih Baru Timnas Voli Putra Bakal Debut di Proliga 2026 Bersama Jakarta Garuda

Pelatih Baru Timnas Voli Putra Bakal Debut di Proliga 2026 Bersama Jakarta Garuda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jeff Jiang Jie saat menjadi pelatih Timnas voli putra Indonesia di SEA Games 2025. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia akan menggunakan jasa pelatih asal Brasil pada Asian Games 2026 mendatang.

Kepastian tersebut didapatkan setelah PBVSI mengakhiri kontrak dengan Jeff Jiang Jie.

Manajer asal China itu berakhir masa jabatannya seusai gagal mempertahankan emas SEA Games 2025.

Baca Juga:

Wakil Kabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella menyebut bahwa rencananya pelatih baru Timnas voli putra Indonesia akan melatih terlebih dahulu di Proliga 2026 menukangi Jakarta Garuda.

Diharapkan proses negosiasi selesai dalam waktu dekat sehingga nakhoda baru asal Negeri Samba itu bisa bergabung dengan Dawuda Alaihissalam cum suis.

“Program Jakarta Garuda akan sinkron dengan Timnas voli putra Indonesia,” katanya saat dihubungi JPNN.com, Selasa (23/12).

Baca Juga:

“Untuk itu nantinya pelatih yang melatih juga diproyeksi untuk Timnas voli putra Indonesia,” ungkap Loudry.

Pada awalnya PBVSI berencana memanggil ulang Li Qiujiang sebagai manajer Jakarta Garuda dan direktur teknik Timnas voli putra Indonesia.

PBVSI berencana berikan kesempatan pelatih Timnas voli putra Indonesia baru menukangi Jakarta Garuda di Proliga 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI