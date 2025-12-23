Pelatih Baru Timnas Voli Putra Bakal Debut di Proliga 2026 Bersama Jakarta Garuda
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia akan menggunakan jasa pelatih asal Brasil pada Asian Games 2026 mendatang.
Kepastian tersebut didapatkan setelah PBVSI mengakhiri kontrak dengan Jeff Jiang Jie.
Manajer asal China itu berakhir masa jabatannya seusai gagal mempertahankan emas SEA Games 2025.
Wakil Kabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella menyebut bahwa rencananya pelatih baru Timnas voli putra Indonesia akan melatih terlebih dahulu di Proliga 2026 menukangi Jakarta Garuda.
Diharapkan proses negosiasi selesai dalam waktu dekat sehingga nakhoda baru asal Negeri Samba itu bisa bergabung dengan Dawuda Alaihissalam cum suis.
“Program Jakarta Garuda akan sinkron dengan Timnas voli putra Indonesia,” katanya saat dihubungi JPNN.com, Selasa (23/12).
“Untuk itu nantinya pelatih yang melatih juga diproyeksi untuk Timnas voli putra Indonesia,” ungkap Loudry.
Pada awalnya PBVSI berencana memanggil ulang Li Qiujiang sebagai manajer Jakarta Garuda dan direktur teknik Timnas voli putra Indonesia.
PBVSI berencana berikan kesempatan pelatih Timnas voli putra Indonesia baru menukangi Jakarta Garuda di Proliga 2026.
