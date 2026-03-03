Pelatih Baru Timnas Voli Putra Indonesia Asal Brasil Tiba Awal Mei
jpnn.com - PBVSI akhirnya menemukan sosok pengganti Jeff Jiang di kursi pelatih Timnas voli putra Indonesia.
Mantan juru taktik Jakarta LavAni itu digantikan oleh pelatih asal Brasil, Issanaye Ramires Ferraz, setelah gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games 2025.
Pria kelahiran 11 Desember 1983 itu sejatinya bukan nama baru karena sempat didekati PBVSI untuk menangani Timnas voli putra Indonesia pada ajang Asian Men’s U20 Volleyball Championships 2024.
Wabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa saat ini Issanaye masih terikat kontrak dengan klub di Korea.
Pelatih berusia 42 tahun itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Mei mendatang.
"Kami berharap tentu lebih cepat lebih baik, tetapi saat ini Issanaye masih memiliki kontrak dengan Korea," ungkap pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com.
Issanaye Ramires Ferraz direkrut PBVSI setelah mendapatkan rekomendasi dari federasi voli dunia (FIVB).
Langkah ini mengingatkan pada perekrutan Marcos Sugiyama saat dipercaya menangani Timnas voli putri Indonesia.
PBVSI tunggu Issanaye Ramires Ferraz menjadi pelatih Timnas voli putra Indonesia setelah kontraknya habis bersama Korea pada April mendatang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Issanaye Ramires Ferraz Gantikan Jeff Jiang di Timnas Voli Putra Indonesia
- Pelatih Baru Timnas Voli Putra Bakal Debut di Proliga 2026 Bersama Jakarta Garuda
- Dewi Fortuna Jauh dari Timnas Voli Putra Indonesia di Final SEA Games 2025
- Banyak Kesalahan dari Serve, Timnas Voli Putra Indonesia Kehilangan Medali Emas
- Link Live Streaming SEA Games 2025: Dansa Terakhir Rivan Nurmulki di Timnas Voli Indonesia?
- Final SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Antisipasi Gemuruh Suporter Thailand