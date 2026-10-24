Pelatih Bayern Muenchen Pingsan Menyaksikan Latihan Tim Cadangan

jpnn.com - MUNICH - Juru taktik Bayern Muenchen Vincent Kompany pingsan saat menyaksikan sesi latihan tim cadangan di pusat latihan klub, Sabener Strasse, Jerman, Jumat (23/10) sore waktu setempat.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, pihak klub melalui Direktur Olahraga Bayern Max Eberl mengonfirmasi bahwa pelatih berusia 40 tahun tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan harus tetap berada di bawah perawatan intensif tim medis.

"Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. Kami di Bayern akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan dia pulih dengan cepat," ujar Max Eberl.

Menurut beberapa laporan lainnya, sebelum insiden tersebut terjadi, pelatih asal Belgia itu diketahui sempat menghadiri sesi konferensi pers menjelang laga lanjutan Bundesliga melawan SC Freiburg yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10).

Akibat kondisi itu, manajemen Die Roten memastikan bahwa seluruh operasional latihan serta instruksi pertandingan skuad utama untuk sementara waktu akan diambil alih oleh jajaran staf kepelatihan.

Eberl menegaskan pihak manajemen menaruh kepercayaan penuh kepada para asisten pelatih untuk memimpin Harry Kane serta kolega selama Kompany menjalani masa pemulihan.

"Vinnie (Kompany) menerima semua perawatan medis dan dukungan yang diperlukan, dan dia akan diberikan waktu sebanyak yang dia butuhkan. Staf kepelatihannya, yang kami percayai sepenuhnya, akan mengambil alih tugasnya," kata Eberl.

Hingga berita ini diturunkan, mantan kapten Manchester City tersebut dilaporkan berada dalam kondisi stabil di rumah sakit guna menunggu hasil observasi lebih lanjut dari tim dokter sebelum diizinkan kembali mendampingi tim. (antara/jpnn)