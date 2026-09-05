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Pelatih Bhayangkara FC Tak Khawatir Timnya Ketemu Persebaya, Malah Senang

Pelatih Bhayangkara FC Tak Khawatir Timnya Ketemu Persebaya, Malah Senang
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Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. Foto: Dokumentasi Bhayangkara FC

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon tak menunjukkan rasa khawatir atau gentar saat ditanya tentang kekuatan Persebaya Surabaya.

Bhayangkara FC akan menjamu Persebaya pada pekan ke-1 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore WIB.

Bruzon mengatakan dia justru senang saat mengetahui timnya akan menghadapi tim seperti Persebaya.

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"Saya sudah tahu Persebaya, tim yang menjuarai pramusim (Piala Presiden 2026) dan juga tim papan atas musim lalu," tuturnya seperti disaksikan melalui YouTube Bhayangkara Presisi Lampung FC.

"Kami sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Saya senang kami bisa bermain melawan tim seperti itu di partai pertama," imbuhnya.

Pria Spanyol itu mengatakan bahwa semua tim pasti menyambut laga pertama musim ini dengan antusias, entah itu siap atau tidak.

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"Kami sudah memanfaatkan waktu dengan baik untuk persiapan. Ya, saya baru di sini (Indonesia), tetapi itu bukan alasan Bhayangkara FC tidak siap, kami punya target yang jelas," tuturnya. (bpl/jpnn)

Hasil dan Jadwal Pekan ke-1 Super League
Pelatih Bhayangkara FC Tak Khawatir Timnya Ketemu Persebaya, Malah Senangileague

Cek hasil dan jadwal lengkap pekan pertama Super League di sini. Sore ini ada Bhayangkara FC vs Persebaya, ya.

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