Pelatih Bocorkan Evaluasi untuk Fajar/Fikri Menjelang Hylo Open 2025

jpnn.com - Pelatih sektor ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho memberikan sejumlah catatan kepada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjelang tampil di turnamen Hylo Open 2025.

Penampilan Fajar/Fikri dalam dua turnamen terakhir memang menuai pujian, tetapi Antonius menegaskan masih banyak yang harus dibenahi.

Evalusi untuk Fajar/Fikri

Fajar/Fikri mampu menembus final Denmark Open dan French Open 2025. Namun, Antonius menilai performa mereka belum sepenuhnya matang.

"Penampilan Fajar/Fikri sudah menunjukkan peningkatan, terutama dari kerja sama dan pola serangan."

"Namun kalau bicara target, tentu kami belum puas. Kami ingin mereka bisa juara," ucap Antonius.

Tiga Aspek yang Perlu Ditingkatkan

Sosok yang pernah mempersembahkan medali perunggu Olimpiade Atlanta 1996 itu melihat ada tiga aspek penting yang perlu diperbaiki pasangan baru tersebut, yakni kekuatan, daya tahan, dan kecepatan.

"Memang ada yang perlu ditingkatkan lagi dari strength, power endurance, dan speed."

"Saat ini sudah ada peningkatan, dan ke depan kemampuan mereka dalam menyerang akan jauh lebih baik," tambahnya.