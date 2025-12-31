menu
Pelatih Borneo FC Bicara soal Persib, Persija, dan Malut United
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC sedang kedodoran menjelang putaran pertama Super League berakhir.

Empat laga terakhir tak pernah menang; tiga kali kalah dan sekali imbang.

Setelah selalu menang dalam sebelas laga beruntun, Borneo FC bak kekurangan bensin hingga akhirnya kini duduk di anak tangga kedua.

Menjelang putaran pertama usai, Borneo FC punya dua laga sisa, yakni menjamu PSM Makassar dan bertamu ke kandang Persita Tangerang.

Bukan tugas mudah lantaran PSM dan Persita tim yang mulai disegani musim ini.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya harus memenangi dua laga besar itu demi menjaga posisi di papan atas.

Lefundes menyebut persaingan papan atas musim ini berjalan ketat setelah Persib Bandung dan Malut United menunjukkan konsistensi.

"Saat ini posisi Borneo FC sama dengan Persib Bandung. Kami di posisi kedua, karena head to head," ujarnya.

Pelatih Borneo FC mengatakan timnya harus memenangi dua laga besar itu demi menjaga posisi di klasemen Super League.

