Pelatih Brasil Blak-blakan Soal Timnas U-17 Indonesia: Mereka Bisa Menang

Pelatih Brasil Blak-blakan Soal Timnas U-17 Indonesia: Mereka Bisa Menang


Skuad Timnas Indonesia saat melakukan persiapan jelang laga perdana Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia di Aspire Zone, Al Rayyan. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Meski timnya jauh lebih diunggulkan, Pelatih Brasil U-17 Dudu Patetuci tetap menaruh perhatian serius kepada Timnas U-17 Indonesia.

Brasil dan Indonesia akan bentrok pada matchday kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 pada Jumat (7/11/2025).

Potensi Kejutan dari Indonesia

Meski Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Zambia di laga perdana, Patetuci menilai hasil itu tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas permainan tim asuhan Nova Arianto.

Menurutnya, Garuda Muda memiliki potensi besar yang bisa memberi kejutan bahkan untuk tim sekelas Brasil.

"Indonesia memang kalah (dari Zambia), tetapi bisa saja seri, bahkan menang. Mereka juga menyia-nyiakan banyak peluang," ucap Patetuci di laman resmi CBF.

Motivasi Berlipat Garuda Muda

Lebih lanjut, Patetuci melihat bahwa kekalahan Indonesia justru bisa membuat mereka tampil lebih berbahaya.

"Mereka pasti akan mengerahkan segalanya melawan kami," tambahnya.

Brasil sendiri mengawali kampanye Piala Dunia U-17 2025 dengan hasil meyakinkan, yakni menghajar Honduras tujuh gol tanpa balas.



