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Pelatih dan Pemain Persija Keluhkan Kondisi Rumput JIS, Dirut Jakpro Buka Suara

Pelatih dan Pemain Persija Keluhkan Kondisi Rumput JIS, Dirut Jakpro Buka Suara
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Laga Persija Jakarta melawan Borneo FC yang digelar di Stadion JIS, Jakarta. Ilustrasi Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin menjawab keluhan sejumlah pihak termasuk Pelatih Persija Shin Tae Yong dan Bek Persija Rizky Ridho mengenai kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS).

Menurut Iwan, untuk treatment rumput di JIS terus dilakukan perbaikan dan inovasi-inovasi. Bahkan sejak berakhirnya konser The Weekend, rumput sudah langsung dipasang dalam waktu satu minggu.

“Hanya butuh seminggu rumput sudah terpasang, yang biasanya butuh waktu sampai 4 bulan,” ucap Iwan dalam pesan singkatnya, pada Selasa (27/10).

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Iwan menuturkan bahwa ke depan pihaknya akan menambahkan metode yang bisa meratakan rumput kurang dari satu minggu.

“Inovasi terus kami lakukan dengan adanya nursery, dengan metode gulung dan gelar, serta metode cutting yang lebih rapi,” kata dia.

“Alhamdulillah juga kemarin kekuatan akar rumput juga lebih bagus, sehingga minim bahkan tidak ada lagi rumput yang copot saat pertandingan,” lanjutnya.

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Dia menambahkan bahwa ada atau tidaknya konser yang memakai JIS, rumput stadion tersebut tetap harus dirawat.

“Ada atau enggak ada konser rumputnya tetap harus di treatment di luar lapangan, supaya tumbuhnya lebih sempurna,” tambah Iwan.

Iwan Takwin menjawab keluhan sejumlah pihak termasuk Pelatih Persija Shin Tae Yong dan Bek Persija Rizky Ridho mengenai kondisi rumput JIS

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