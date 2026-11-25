jpnn.com - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic melontarkan pujian kepada Persija Jakarta menjelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan Super League 2026/2027. Joksic mengakui anak asuhnya bukan tim yang diunggulkan dalam pertandingan tersebut.

Garudayaksa dijadwalkan menantang Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada 28 November mendatang.

Persija dinilai memiliki kualitas permainan di atas Garudayaksa FC. Joksic bahkan menyandingkan kekuatan Macan Kemayoran dengan Persib Bandung yang menurutnya menjadi dua tim terbaik di kompetisi musim ini.

"Kami harus jujur bahwa dalam pertandingan nanti kami berstatus sebagai tim yang tidak diunggulkan. Persija merupakan tim yang luar biasa dengan keseimbangan permainan yang sangat baik," kata Joksic.

"Mereka bersama Persib mungkin menjadi dua tim terbaik di kompetisi musim ini," sambungnya.

Meski mengakui keunggulan calon lawannya, Joksic tidak ingin Garudayaksa datang ke pertandingan tersebut hanya sebagai pelengkap. Dia tetap menargetkan anak asuhnya mampu memberikan perlawanan maksimal.

Kepercayaan diri Garudayaksa juga sedang meningkat. Mereka berhasil melewati tiga pertandingan Super League tanpa kekalahan setelah terakhir kali tumbang dari Persib Bandung pada 25 Oktober lalu.

Dalam periode tersebut, Garudayaksa sukses mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1, Persijap Jepara 2-1, dan Madura United 1-0.