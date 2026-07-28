Pelatih Kamboja Sebut Timnas Indonesia Kuat Urusan Begituan
jpnn.com - BOGOR - Pelatih Kamboja Koji Gyotoku mengaku tetap berusaha mengambil sisi positif dari malam yang sulit di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7), saat pasukannya dihajar Timnas Indonesia.
Pada laga penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 itu, Kamboja kalah 1-5.
"Kami kalah dalam pertandingan ini. Namun, ini merupakan pengalaman yang berharga," ujar Gyotoku di halaman resmi turnamen.
Pelatih dari Jepang itu lalu mengakui kekuatan Timnas Indonesia.
"Kami menghadapi tim yang memiliki banyak pemain berkualitas," katanya.
"(Timnas Indonesia) sangat kuat dalam urusan duel fisik, terutama karena keunggulan tinggi badan mereka," imbuh Gyotoku.
Kamboja pun menelan kekalahan kedua, sebelumnya takluk 1-2 dari Singapura.
“Kami kini telah kalah dalam dua pertandingan berturut-turut, tetapi masih memiliki dua laga tersisadan harus terus melangkah maju dan berusaha menang," tuturnya. (auf/jpnn)
Pelatih Kamboja Koji Gyotoku mengakui Timnas Indonesia sangat kuat dalam urusan seperti itu. Apaan tuh?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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