menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pelatih Kecewa Banget Persis Kalah dari Persib Bandung

Pelatih Kecewa Banget Persis Kalah dari Persib Bandung

Pelatih Kecewa Banget Persis Kalah dari Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persis Solo Peter de Roo dan pemain Sutanto Tan dalam konferensi pers pascalaga Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Persis Solo kembali menelan kekalahan di pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 dari Persib Bandung dengan skor 0–2.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persis harus takluk dari Persib yang tampil hanya dengan 10 pemainnya sejak menit 28.

Baca Juga:

Persis kesulitan dan tak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Pelatih Persis Peter de Roo mengatakan, dia dan pemain tentu kecewa dengan hasil minor ini.

Kekalahan ini memperpanjang tren sembilan laga tanpa kemenangan Laskar Sambernyawa.

Baca Juga:

“Saya kecewa dengan hasil hari ini dan saya sudah tahu datang ke sini melawan tim yang juara back-to-back pasti akan sulit. Salah satu kesulitan kami adalah sulit mengontrol laga di awal tadi dan tiba-tiba Persib bisa mencetak gol dari skema yang tidak terduga,” kata De Roo dalam konferensi pers pascalaga Liga 1, Senin (27/10/2025).

De Roo pun memuji penampilan tuan rumah yang tampil sangat solid dengan pertahanan yang kokoh, sekalipun Persib harus kehilangan Luciano ‘Lucho' Guaycochea yang diganjar kartu merah.

Komentar Pelatih Persis Solo Peter de Roo setelah dikalahkan Persib Bandung 0 - 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI