Pelatih Kecewa Malut United Ditahan Imbang Arema

jpnn.com, MALANG - Pelatih Malut United Hendri Susilo kecewa atas hasil imbang kontra Arema FC.

Pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, itu berakhir imbang 1-1.

“Saya pikir ini merupakan permulaan yang cukup lumayan setelah libur panjang. Skor imbang 1-1 menjadi hasil yang adil bagi kedua tim," kata Hendri dalam jumpa pers pascalaga, Jumat.

Tuan rumah unggul lebih dulu berkat gol Hansamu Yama Pranata pada menit ke-26, yang disamakan David Da Silva dari tendangan penalti pada menit ke-42.

Laskar Kie Raha mendominasi laga dengan 64 persen penguasaan bola dan 10 tembakan yang lima di antaranya mengarah tepat ke arah gawang.

“Kalau melihat dari permainan, tentu ada sedikit rasa kecewa. Kami banyak menguasai bola dan mendapatkan sejumlah peluang. Namun, kami tak mampu memaksimalkannya dengan baik,” ucap Hendri.

Pelatih berusia 60 tahun mengatakan timnya belum berada dalam kondisi fisik terbaik sehingga belum menunjukkan permainan yang maksimal.

Meski begitu, Hendri tetap mengapresiasi kerja keras para pemain yang dapat menyelesaikan pertandingan dengan satu poin.