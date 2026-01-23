Pelatih Madura United Bongkar 2 Rahasia Persija Jakarta, Bahaya

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Madura United Carlos Parreira menyatakan pasukannya siap menantang tuan rumah Persija Jakarta pada laga pekan ke-18 Super League.

Andai tak kena imbas cuaca ekstrem, duel Persija Jakarta vs Madura United hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1) malam WIB.

Carlos mengatakan, saat ini timnya berada dalam kondisi yang makin kuat, terlebih setelah melalui proses adaptasi yang bagus, terutama dengan kehadiran pemain baru.

Baca Juga: Cara Persija Jakarta Menyiasati Krisis Menjelang Lawan Madura United

Menurutnya, Madura United kini tidak hanya kuat karena rekrutan anyar. Namun, saat ini Laskar Sape Kerrab juga memiliki lebih banyak opsi di bangku cadangan.

“Adaptasi antara pemain baru dan pemain lama yang sudah ada di sini sangat bagus. Kombinasi di antara mereka juga baik, dan membuat tim lebih memahami cara bermain,” kata Carlos.

Dia pun mengaku menghormati Persija sebagai tim yang sangat berbahaya, apalagi lawan timnya itu bertindak sebagai tuan rumah.