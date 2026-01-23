menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pelatih Madura United Bongkar 2 Rahasia Persija Jakarta, Bahaya

Pelatih Madura United Bongkar 2 Rahasia Persija Jakarta, Bahaya

Pelatih Madura United Bongkar 2 Rahasia Persija Jakarta, Bahaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Madura United saat menjajal GBK dalam latihan resmi. Foto: IG maduraunitedfc

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Madura United Carlos Parreira menyatakan pasukannya siap menantang tuan rumah Persija Jakarta pada laga pekan ke-18 Super League

Andai tak kena imbas cuaca ekstrem, duel Persija Jakarta vs Madura United hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1) malam WIB.

Carlos mengatakan, saat ini timnya berada dalam kondisi yang makin kuat, terlebih setelah melalui proses adaptasi yang bagus, terutama dengan kehadiran pemain baru.

Baca Juga:

Menurutnya, Madura United kini tidak hanya kuat karena rekrutan anyar. Namun, saat ini Laskar Sape Kerrab juga memiliki lebih banyak opsi di bangku cadangan.

Baca Juga:

“Adaptasi antara pemain baru dan pemain lama yang sudah ada di sini sangat bagus. Kombinasi di antara mereka juga baik, dan membuat tim lebih memahami cara bermain,” kata Carlos.

Dia pun mengaku menghormati Persija sebagai tim yang sangat berbahaya, apalagi lawan timnya itu bertindak sebagai tuan rumah.

Andai tak kena imbas cuaca ekstrem, duel Persija Jakarta vs Madura United hadir malam ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI