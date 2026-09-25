Pelatih Malaysia Bilang Timnas Indonesia Punya Skuad Mentereng

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe mengakui kekuatan Timnas Indonesia yang diperkuat sejumlah pemain berkualitas dari Eropa dan luar negeri.

Namun, Tan Cheng Hoe meminta Malaysia tidak terjebak dalam bayang-bayang duel kontra Indonesia yang sudah menanti pada laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026.

Sebelum menghadapi Indonesia, Harimau Malaya harus lebih dulu melewati Bangladesh di Grup A.

Kedua tim akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Tan Cheng Hoe menilai laga pembuka tidak akan mudah. Bangladesh disebut datang dengan persiapan serius sehingga Malaysia harus benar-benar menjaga konsentrasi sejak pertandingan pertama.

"Kami menghormati Bangladesh, mereka datang dengan persiapan yang matang. Kami tahu pertandingan pertama di setiap turnamen biasanya sulit, tetapi kami sudah siap," kata Tan Cheng Hoe dalam konferensi pers, Kamis (24/9).

Dia pun menempatkan pertandingan melawan Bangladesh sebagai prioritas utama. Ia tidak ingin perhatian pemainnya terpecah hanya karena duel panas melawan Indonesia sudah berada di depan mata.

"Ya, tentu saja fokus saya adalah pertandingan besok (hari ini). Setelah itu, kami akan melihat perkembangan dan hasil yang diperoleh," ujar Tan Cheng Hoe.