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Pelatih Melbourne Victory Akui Kualitas Persib, Beri Pujian untuk Balsa Sekulic

Pelatih Melbourne Victory Akui Kualitas Persib, Beri Pujian untuk Balsa Sekulic
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Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menaklukkan Melbourne Victory FC 2-0 pada matchday ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Dua gol kemenangan Persib Bandung dicetak striker bernomor punggung 99 Balsa Sekulic pada menit 47 dan 67. 

Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui kualitas Persib Bandung, terutama ketajaman Balsa Sekulic yang menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit itu. 

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Meski timnya telah berjuang maksimal dan datang dengan target meraih kemenangan, Savarese mengakui Persib mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. 

“Pemain nomor 99 mereka memiliki tiga peluang dan mencetak dua gol," kata Savarese dalam konferensi pers pascalaga, Rabu (28/10) malam.

Dia pun menilai bahwa pertandingan ini berjalan cukup seimbang dan menghibur para suporter yang hadir di stadion.

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"Saya rasa bagi para suporter, semua orang yang datang ke stadion, kedua tim mampu menyuguhkan pertandingan yang bagus," ujarnya.

Juru taktik asal Venezuela itu menambahkan bahwa timnya telah mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki.

Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui kualitas Persib Bandung, terutama ketajaman Balsa Sekulic yang menjadi pembeda.

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