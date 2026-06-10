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Pelatih Mozambik Berharap Jumpa Timnas Indonesia di Portugal, Spanyol, dan Maroko

Pelatih Mozambik Berharap Jumpa Timnas Indonesia di Portugal, Spanyol, dan Maroko
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Para pemain Timnas Indonesia pada laga FIFA Match Day melawan Mozambik di SUGBK, Selasa (9/6) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia menang atas Mozambik 1-0 melalui gol Ole Romeny pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6).

Pelatih Timnas Mozambik Chiquinho Conde mengakui kualitas tinggi dan kuatnya permainan Timnas Indonesia.

Gol tunggal Ole Romeny pada menit ke-11 membuat Mozambik menelan kekalahan keempat secara beruntun setelah juga dikalahkan Oman 1-4, Nigeria 0-4, dan Kamerun 1-2.

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"Saya rasa tim Indonesia tampil sangat kuat, sangat kuat. Kami tahu bahwa, setelah kekalahan melawan Oman, kami harus lebih berhati-hati dalam fase membangun serangan awal untuk menghindari kesalahan, dan semuanya berjalan sebaliknya," kata Conde pada jumpa pers pascapertandingan di SUGBK, Selasa.

"(Pada babak pertama) Kami tidak bisa membangun permainan secara efektif, tim menjadi tidak seimbang, dan tim Indonesia memanfaatkan kesempatan itu dan mencetak gol yang indah," tambah dia.

Setelah kesulitan pada babak pertama, Conde melakukan penyesuaian pada babak kedua yang membuat permainan terlihat lebih seimbang ketika timnya juga menciptakan beberapa peluang berbahaya dari serangan balik.

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"Jadi, kami berhasil menyesuaikan diri," ucap pelatih berusia 60 tahun itu.

Dia kecewa pada hasil pertandingan. Namun, secara keseluruhan puas karena dalam periode pertandingan bulan ini banyak mencoba nama-nama baru.

Pelatih Timnas Mozambik Chiquinho Conde blak-blakan mengakui kualitas tinggi dan kuatnya permainan Timnas Indonesia.

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