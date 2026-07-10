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Pelatih Norwegia Sentil Inggris, 2 Pemain Terbaiknya Justru Bukan dari Premier League

Pelatih Norwegia Sentil Inggris, 2 Pemain Terbaiknya Justru Bukan dari Premier League
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Dua pemain Timnas Inggris melakukan selebrasi, yakni Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan). Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez.

jpnn.com - Pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken melontarkan komentar menarik menjelang bentrok kontra Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Dia mengakui Inggris memiliki banyak pemain kelas dunia. Namun, dia memberikan penilaian menarik terkait sumber kekuatan skuad asuhan Thomas Tuchel.

Alih-alih menyoroti pemain-pemain yang berkarier di Premier League, Solbakken justru menyebut dua figur paling berbahaya Inggris berasal dari kompetisi luar negeri.

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"Memang ada beberapa pemain kami yang sering berhadapan dengan pemain Inggris (di Premier League, red)."

"Namun, mungkin dua pemain terbaik mereka justru bermain di luar Liga Inggris, yakni di Spanyol dan Jerman. Itu juga menjadi perhatian kami," jelasnya.

Dua nama yang dimaksud ialah Harry Kane dan Jude Bellingham.

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Kane kini menjadi ujung tombak Bayern Munchen, sedangkan Bellingham berkembang sebagai motor permainan Real Madrid.

Kontribusi keduanya sepanjang Piala Dunia 2026 memang sangat besar. Kane sudah mengemas enam gol, sementara Bellingham membukukan empat gol dan satu asis.

Pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken melontarkan komentar menarik menjelang bentrok kontra Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

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