Pelatih Persebaya Akhirnya Tiba di Surabaya, Malut United Wajib Waspada

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Persebaya Bernardo Tavares akhirnya tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Minggu (4/1) malam.

Apa rencana awalnya untuk Bajol Ijo?

"Saat ini saya perlu mengenal apa yang kami miliki,” kata Tavares.

Dia menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memahami secara menyeluruh, mulai dari pemain muda hingga tim utama, sebelum melakukan perubahan yang dibutuhkan.

Pelatih asal Portugal itu mengaku telah menganalisis sejumlah pertandingan Persebaya serta mengamati karakteristik beberapa pemain yang sebelumnya bermain di klub lain dan di posisi berbeda, sebagai dasar evaluasi awal tim.

Dia tidak datang ke Persebaya dengan membawa janji gelar juara, melainkan komitmen untuk bekerja keras bersama seluruh elemen klub.

Baca Juga: Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya

“Saya tidak menjanjikan gelar. Saya datang untuk bekerja,” ujarnya.

Menurut Tavares, Persebaya merupakan klub besar dengan dukungan suporter yang sangat kuat, sehingga atmosfer stadion menjadi faktor penting dalam perjalanan tim, terutama pada laga kandang.