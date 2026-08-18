Pelatih Persebaya Mengingatkan Timnya soal Persib & Persija
jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai seluruh pemainnya sudah memberikan yang terbaik selama pramusim, dan siap melakoni laga pertama Super League 2026-27.
Pada pekan pertama, Persebaya harus bertandang ke markas Bhayangkara FC.
"Pada saat Super League dimulai kami harus siap. Target selama pramusim memang untuk mempersiapkan bagaimana bermain pada 5 September," katanya.
Persebaya menutup laga rangkaian pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8).
Sebelumnya, Bajol Ijo menjuarai Piala Presiden 2026 (lima kemenangan).
Bagi Tavares, semua kemenangan bukan alasan untuk berpuas diri.
"Memang, itu bagus untuk para pemain, klub, Bonek dan Bonita. Namun, kami harus memikirkan pertandingan berikutnya," ujar pelatih berlisensi UEFA Pro itu.
"Kami harus tetap rendah hati," imbuhnya.
Persebaya ketemu Bhayangkara FC di pekan pertama Super League. Cek jadwal lengkap di sini.
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