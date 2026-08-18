Pelatih Persebaya Mengingatkan Timnya soal Persib & Persija

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai seluruh pemainnya sudah memberikan yang terbaik selama pramusim, dan siap melakoni laga pertama Super League 2026-27.

Pada pekan pertama, Persebaya harus bertandang ke markas Bhayangkara FC.

"Pada saat Super League dimulai kami harus siap. Target selama pramusim memang untuk mempersiapkan bagaimana bermain pada 5 September," katanya.

Persebaya menutup laga rangkaian pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8).

Sebelumnya, Bajol Ijo menjuarai Piala Presiden 2026 (lima kemenangan).

Bagi Tavares, semua kemenangan bukan alasan untuk berpuas diri.

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"Memang, itu bagus untuk para pemain, klub, Bonek dan Bonita. Namun, kami harus memikirkan pertandingan berikutnya," ujar pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

"Kami harus tetap rendah hati," imbuhnya.