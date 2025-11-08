Pelatih Persebaya: Musim Ini VAR Belum Adil
jpnn.com - GRESIK - Juru takti Persebaya Surabaya Eduardo Perez menganggap Video Assistant Referee (VAR) merugikan skuadnya saat laga melawan Persik Kediri pada pekan ke-12 Super League di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat (7/11) malam WIB.
Salah satu derbi Jawa Timur itu berakhir imbang 1-1.
"Musim ini VAR belum adil terhadap kami,” kata Eduardo di Gresik, Jumat malam.
Dia menjelaskan beberapa keputusan yang diambil melalui VAR sejak awal musim kerap tidak berpihak kepada timnya.
Menurut Perez tayangan ulang dalam gerak lambat membuat situasi normal tampak seperti pelanggaran berat.
"Kontak fisik merupakan hal yang wajar dalam sepak bola, ketika VAR memutar tayangan dalam kecepatan lambat, insiden kecil bisa terlihat seperti pelanggaran keras," ujarnya.
Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan saat berhadapan dengan Persik Kediri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Johny Jansen Pertanyakan Keputusan Wasit di Laga Bhayangkara FC vs Bali United
- Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Siap Menggigit di Kanjuruhan
- Persik Vs Persebaya: Gali Freitas Menebar Ancaman
- Bhayangkara FC Vs Bali United, Munster Bilang Ini Penting
- Persija Rindu Main di Kandang Sendiri, Pramono Merespons Begini
- Malut United Vs Persib Ditunda, Ada PSBS Vs Persita Sore Ini