Pelatih Persebaya Sudah Bicara soal Persib
jpnn.com - SURABAYA - Arsitek Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai kemenangan pasukannya dari PSM Makassar pada pekan ke-23 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (25/2) sangat krusial sebagai modal berharga menatap laga besar di pekan ke-24.
“Sangat penting bagi kami untuk memenangi laga ini. Karena dengan menang, pemain merasa senang dan mendapatkan kepercayaan diri. Sebagai pelatih, melatih tim yang menang sangat berbeda dengan melatih tim yang kalah dan tidak punya kepercayaan diri,” ujarnya.
Kemenangan itu menjadi titik balik kebangkitan mental para pemain yang dalam dua laga sebelumnya, yakni melawan Bhayangkara FC dan Persijap Jepara, kalah.
“Saya berharap dengan kemenangan ini, pemain lebih percaya diri. Karena pertandingan berikutnya melawan tim yang bagus," tutur Tavares.
Persebaya akan menjamu Persib Bandung di pekan ke-24, Senin (2/3). "Persib punya skuad bagus. Kami harus fokus dengan sikap yang sama seperti hari ini,” ujar Tavares. (pby/jpnn)
Hasil-Jadwal Pekan ke-23 dan Klasemen Super League
ileague
Persebaya Surabaya mengalahkan PSM Makassar di pekan ke-23 Super League. Cek klasemen.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ada yang Berbeda di Persib Bandung, Madura United Diminta Bersiap
- Persib Bandung vs Madura United: Federico Barba Siapkan Jamuan Panas
- Ada yang Hilang dari Bench Persib Bandung Menjelang Duel Kontra Madura United
- Persebaya Menang atas PSM Makassar, tetapi Ada yang Aneh
- Waspada Madura United, Kembalinya Motor Persib Bandung Bisa Jadi Pembeda
- Persebaya Vs PSM Malam Ini, Tuan Rumah Tak Ideal & Tertekan