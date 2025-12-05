Pelatih Persib Bandung Blak-blakan Alasan Coret Wiliam Marcilio Meski Punya Kualitas
jpnn.com - Persib Bandung resmi tak lagi menggunakan jasa gelandang serang asal Brasil, William Marcilio.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi pelatih Bojan Hodak yang menilai performa pemain berusia 29 tahun itu belum sesuai harapan.
Menjelang laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 melawan Borneo FC, Bojan Hodak mengungkapkan alasan pencoretan William dari daftar skuad untuk musim ini.
William Marcilio Dinilai Gagal Beradaptasi
Hodak menegaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang matang. Sejak awal kedatangannya, dia telah meminta Wiliam untuk beradaptasi serta menyesuaikan gaya bermain dengan kebutuhan tim.
Namun, permintaan itu disebut tidak dijalankan dengan baik oleh William.
"Dia datang dengan kualitas yang bagus. Sejak hari pertama saya sudah meminta agar dia mengubah gaya bermain dan beradaptasi dengan tim, tetapi sampai hari ini tidak dilakukan," kata Hodak, dikutip Jumat (5/12/2025).
"Saya mendoakan semoga dia beruntung," sambungnya.
Menurut Hodak, William memiliki kualitas individu yang mumpuni. Namun, kualitas tersebut dinilai tidak akan maksimal jika tidak sejalan dengan konsep permainan tim.
