JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Tersembunyi dari PSBS Biak

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Tersembunyi dari PSBS Biak

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Tersembunyi dari PSBS Biak
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan instruksi. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tidak memandang sebelah mata PSBS Biak.

Persib dan PSBS akan bentrok pada pekan kesembilan BRI Super League di di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Hodak Waspadai PSBS

Meski secara peringkat Persib unggul jauh, Bojan menilai laga kontra PSBS tidak akan mudah.

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan tim asal Papua tersebut tengah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah sempat terseok di awal musim.

"Mereka tim yang bagus. Awalnya sulit, tetapi dalam empat atau lima laga terakhir mereka tampil jauh lebih baik," ujar Hodak.

Di klasemen sementara, Persib berada di posisi ketujuh dengan koleksi 10 poin, sementara PSBS masih tertahan di peringkat ke-16 dengan 5 poin.

Posisi Klasemen Persib dan PSBS

Secara statistik, Maung Bandung memang diunggulkan. Namun Hodak mengingatkan keunggulan angka tak menjamin kemenangan di lapangan.

PSBS Biak sejauh ini belum pernah menang di kandang sendiri, tetapi Hodak menyebut bahwa situasi seperti itu justru berbahaya.



