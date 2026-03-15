Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Lempar Bola Panas untuk Borneo FC

jpnn.com - Pertandingan dua tim papan atas akan tersaji pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung vs Borneo FC, Minggu (15/3/2026) malam.

Laga ini menjadi salah satu yang paling dinantikan karena mempertemukan dua tim yang sama-sama bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan laga menghadapi Borneo FC tidak pernah berjalan mudah.

Meski pada putaran pertama Persib mampu menaklukkan tim asuhan Fabio Lefundes, menurutnya situasi kali ini akan berbeda.

Persaingan menuju gelar juara makin memanas sejak memasuki putaran kedua. Persib dan Borneo FC terus saling menempel di papan atas klasemen.

"Ini adalah derbi di liga, pertemuan dua tim urutan pertama dan kedua. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sulit."

"Stadion akan penuh, akan ada banyak suporter, tetapi kami sudah siap untuk itu," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Hodak tetap optimistis anak asuhnya mampu meraih hasil maksimal. Dia bahkan menilai tekanan justru berada di kubu lawan.