Pelatih Persib Bandung Mengalami Gangguan Kesehatan
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung bersiap melakoni laga tunda pekan ke-4 Super League, menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam WIB.
Menjelang laga akbar tersebut, Persib sudah memulai persiapan dengan berlatih di Lapangan Pendamping GBLA, Selasa (2/12).
Latihan dipimpin asisten pelatih Igor Tolic dibantu Miro Petric, Yaya Sunarya, pelatih kiper Mario Jozic dan asisten I Made Wirawan.
"Pelatih Bojan Hodak berhalangan hadir karena gangguan kesehatan," bunyi keterangan di laman klub.
Di lapangan, tim berlatih ringan setelah libur satu hari karena perjalanan dari laga tandang kontra Madura United, Minggu, 30 November 2025.
Sementara itu, Marc Klok, Eliano Reijnders, Adam Alis, Andrew Jung berlatih secara terpisah.
Asisten Pelatih Persib Tolic mengatakan, sesi latihan tim Pangeran Biru itu merupakan langkah tim untuk memulihkan kebugaran para pemain.
"Sedikit pemulihan untuk melihat keadaan para pemain. Jadi, kebanyakan pekerjaan kami dilakukan oleh fisioterapi dan pelatih fitnes," tutur Tolic.
Menjelang Borneo FC datang bertandang, Pelatih Persib Bojan Hodak mengalami gangguan kesehatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Hadapi Ujian Berat, Lucho Wanti-wanti Bahaya Nomor 10 Borneo FC
- Rekor Roboh, Borneo FC Tantang Persib Bandung dengan Ambisi Baru
- Bojan Hodak Absen, Persib Bandung Mengatur Napas untuk Menghadapi Borneo FC
- Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib
- Sinyal Positif Alfeandra Dewangga Dapat Kepercayaan Pelatih Bojan Hodak
- Bukan Borneo FC! Bojan Hodak Ungkap Ancaman Terselubung untuk Persib Bandung